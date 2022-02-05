تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

ربط تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية بين زيادة أسعار النفط وأوضاع الإنتاج في ليبيا، وذلك بعد أن صعدت الأسعار لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات خلال تعاملات الإثنين الماضي؛ فيما تلقي الاضطرابات السياسية‭ ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط والمخاوف بشأن نقص الإمدادات بظلالها على الأسواق.

وقال التقرير الأميركي إن المخاطر السياسية في ليبيا لا تزال عالية، معتبرة أن تراجع الإنتاج المفاجئ في النفط الليبي أدى إلى زيادة السعر الفوري للنفط الخام إلى 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

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وأضافت إدارة معلومات الطاقة، في التقرير المنشور الإثنين الماضي، أن اضطرابات إنتاج النفط الأخيرة في ليبيا تعوضها زيادات الإنتاج من أعضاء «أوبك» الآخرين، في إشارة إلى اجتماع تحالف «أوبك +» الذي قرر مواصلة زيادة الإنتاج بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً كل شهر، وهو الاجتماع الذي انعقد في يناير الماضي. وتحدث التقرير عن بلوغ متوسط إنتاج ليبيا من النفط الخام قرابة 1.2 مليون برميل يومياً خلال العام 2021.

وأشار إلى أنه في أواخر ديسمبر، أغلق مسلحون أربعة حقول نفط رئيسية في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد كانت تنتج ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يومياً، مضيفة أن 0.4 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام أصبحت خارج العمل بسبب ذلك الإغلاق.

زيادة قياسية في أسعار النفط

وحسب التقرير الأميركي، فقد أسهم هذا الانقطاع غير المخطط له، في زيادة السعر الفوري للنفط الخام (برنت) إلى 90 دولاراً للبرميل اعتباراً من 19 يناير، وهو أعلى مستوى يومي خلال الشهر. كما أنها المرة الأولى التي وصل فيها سعر خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل منذ أكتوبر 2014.

وتحذر إدارة معلومات الطاقة الأميركية من ارتفاع المخاطر السياسية بعد تأخير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية (التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021) ما يخلق حالة من عدم اليقين. كما أشارت إلى تأثير «الصيانة المستمرة للبنية التحتية القديمة على الحد من إنتاج النفط في ليبيا».

ميزانية المحروقات في ليبيا

من جانبه، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن استمرار حرق النفط والغاز والديزل لإنتاج الكهرباء يعد «كارثة وطنية لا يجب أن تستمر»، مضيفاً أن المحروقات تكلف الدولة الليبية حالياً نحو 20% من ميزانيتها، مشيراً إلى أن «الوضع سيكون أسوأ خلال سنتين من الآن إذا لم نتحرك سريعاً لإيجاد حلول».

وشدد على ضرورة الاتجاه الفوري لاستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة لإنتاج الكهرباء، داعياً إلى البدء فوراً في مشاريع الطاقة المتجددة، «وهي مشاريع ربما تأخذ بعض الوقت، لكنها تفضي لتوفير 20% من ميزانية الدولة، حيث يمكن استخدامها في التنمية بدلاً من حرقها». وضرب صنع الله مثالاً بدولة الإمارات العربية، قائلاً إنها تنتج ثلاثة أضعاف ليبيا من النفط، ولكنها تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية النظيفة لإنتاج الكهرباء، كما أن مصر تعتمد على مزارع الطاقة الشمسية، وفق قوله.

تأثيرات دولية

يأتي ذلك فيما تتأثر الأسواق بالعقوبات التي تقيد صادرات النفط من إيران وفنزويلا، التي ستظل سارية حتى العام 2023. وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في الانقطاعات غير المخطط لها ، فإن التقرير الأميركي يرى أن أعضاء «أوبك» لا يزال لديهم فائض في الطاقة الإنتاجية أكثر مما كان لديهم في الماضي.

وزادت طاقة إنتاج النفط الخام الفائضة في دول «أوبك» إلى ما يقرب من 9 ملايين برميل في اليوم في منتصف العام 2020، إذ أدى ظهور جائحة «كورونا» إلى انخفاض الطلب بشكل كبير.

كما انخفضت طاقة «أوبك» الفائضة منذ ذلك الحين وبلغ متوسطها أخيراً 4.6 مليون برميل في اليوم في ديسمبر الماضي؛ فيما من المتوقع أن يرتفع إنتاج «أوبك» من النفط الخام بمقدار 2.5 مليون برميل في اليوم إلى متوسط 28.8 مليون برميل في اليوم في العام 2022. من جانبه، توقع بنك «مورغان ستانلي» الاستثماري أن يصل النفط إلى 100 دولار للبرميل، منتصف العام الجاري، رغم عدم حماس منظمة الدول المصدرة للنفط لذلك التوقع، مرجحاً أن تتقلص طاقة إنتاج النفط الاحتياطية العالمية من 6.5 مليون برميل في اليوم في الوقت الحالي إلى مليوني برميل يومياً بحلول منتصف العام.

الأزمة مع روسيا

كذلك، تتأثر الأسواق بالأزمة بين روسيا والغرب، فقد لوحت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأحد الماضي بعقوبات اقتصادية جديدة و«مدمرة» على روسيا ،فيما كثفت واشنطن وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي جهودها لمنع أي غزو لأوكرانيا.

وازدادت المخاوف من غزو روسي وشيك في الأيام الأخيرة، رغم نفي موسكو ومناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تجنب إثارة الذعر على خلفية حشد موسكو قواتها على الحدود.

وأفاد المحلل لدى «إس إي بي»، بيارن شيلدروب، بأن من شأن أي غزو لأوكرانيا أن يؤدي إلى «عقوبات قاسية جداً» على موسكو.

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وأضاف لـ«فرانس برس»: «سيوقف (ذلك) صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل إضافي، وستكون أسعار الغاز الطبيعي والطاقة في أوروبا أعلى بكثير من الأسعار المرتفعة للغاية التي نشهدها حالياً». أما في الشرق الأوسط، فشن المقاتلون الحوثيون المدعومون من إيران، الذين استهدفوا السعودية مراراً، ثلاث هجمات صاروخية استهدفت الإمارات الشهر الحالي وقع آخرها الإثنين.

وفضلاً عن ضبابية الوضع الجيوسياسي، أشار محللون إلى أن دول «أوبك» ومنتجين آخرين يواجهون صعوبات في بلوغ الأهداف الرامية لزيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل في الشهر، ما يفاقم الضغط على الأسعار. وقالت المحللة لدى «رايستاد إنرجي»، لويز ديكسن، إن «القصور في أداء (تحالف) (أوبك +) وتقاعسه يؤديان إلى ارتفاع أسعار النفط فيما لم تنفذ المجموعة أهدافها المعلنة في الإنتاج بنقص يبلغ مئات آلاف البراميل».

وأضافت أن التحالف «تمسك بدور سلبي في الحوار رغم الضغط الخارجي، خصوصاً من الولايات المتحدة، لزيادة الإنتاج وخفض أسعار الوقود». كما لفت شيلدروب إلى أن السعودية، أكبر منتج، أوضحت في آخر اجتماع أنها «لن تزيد الإنتاج بما يتجاوز السقف الأعلى الذي حددته من أجل تغطية خسائر أعضاء آخرين».