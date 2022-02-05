جلسة حوارية حول تفعيل «الأمن المجتمعي» ببلدية الرجبان

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

استضافت بلدية الرجبان جلسة حوارية حول «تفعيل الأمن المجتمعي»، و«دور الأعيان في إنفاذ القانون»، بالشراكة مع منظمة «why me» لحقوق المرأة وفي إطار مشروع «sharp» للجهود المشتركة لدعم سيادة القانون.

وقالت المسؤولة عن المشروع، زاهية المنفي، في حديث إلى «بوابة الوسط» في «أرجاء عديدة من ليبيا تستخدم الأنظمة غير الرسمية كبديـل قائم بذاته لنظام العدالة الـرسـمي، ويختلف استخدام هذه الأنظمة وتعقيدها وفعاليتها بشكل ملحوظ بحسب الموقع والتركيبة الديمغرافية للمنطقة المعينة».

وأضافت: إن «الآليات القبلية تميل إلى أن تكون أكثر بروزًا، كوسيلة أساسية لتوفير العدالة في المناطق النائية من البلاد منه في المناطق الحضرية على امتداد الساحل الليبي»، مشيرة إلى أن الجلسة الحوارية، شارك فيها «مديرية الأمن والأعيان بالمنطقة ولجان المصالحة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وقانونيون وأعضاء المجلس البلدي الرجبان».

وأشارت المنفي إلى أن المشاركين ركزوا على «أولويات المنطقة في الوقت الراهن، وآلية تفعيل الأمن المجتمعي، ومحاربة التطرف، وأهم إنجازات الأعيان والمخاتير في حفظ الأمن، والتحديات التي تواجه مراكز الشرطة في تطبيق الأمن وتعاون المديرية ووزارة الداخلية في هذا الشأن».

ولفتت المسؤولة عن المشروع، زاهية المنفي إلى أن المشاركين في الجلسة الحوارية طالبوا بـ«إعادة تشكيل لجنة أمنية من الأعيان ومن رجال الأمن ومن عقلاء المدينة دعمًا لمراكز الشرطة وللقضاء على أي ظواهر سلبية في المنطقة والتعاون مع البلديات المجاورة لتفعيل هذا القرار».