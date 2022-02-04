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المنفي يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الجمعة 04 فبراير 2022, 07:40 مساء
المنفي يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي
محمد المنفي, (المجلس الرئاسي)
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وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ35 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، على مدار يومين.

وتناقش القمة تعزيز الجهود القارية المشتركة، لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة، وأمن الشعوب الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي، وفق بيان المجلس الرئاسي اليوم.

كما تناقش القمة سُبل الارتقاء بالاتحاد الإفريقي، والعمل على تطوير العلاقات الإفريقية - الإفريقية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة.

- مقترح ليبي بشأن المتأخرات المالية الليبية لصالح الاتحاد الأفريقي
- بحضور المنقوش.. انطلاق الدورة الأربعين للاتحاد الأفريقي
- تدشين السفارة الليبية في أديس أبابا

تنطلق الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية يومي الخامس والسادس من فبراير الجاري. وخلال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، جرى التحضير لمؤتمر الرؤساء.

كما بحث المشاركون في الدورة ومن ضمنهم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، القضايا المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الأفريقية، من بينها كيفية التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تواجه القارة السمراء، إلى جانب بحث تداعيات جائحة «كورونا».

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