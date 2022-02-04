حفتر يعود إلى قيادة قوات القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن آمر التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، عودة المشير خليفة حفتر لمباشرة عمله كقائد عام لقوات القيادة العامة، وذلك منذ أمس الخميس.

وأشار المحجوب إلى أن حفتر ترك منصبه بصفة موقتة منذ 23 سبتمبر الماضي، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك»، الجمعة.

وحينها، كلَّف حفتر، رئيس الأركان العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، بمهام منصب القائد العام، لمدة ثلاثة أشهر، في القرار الذي حمل رقم «344» لسنة 2021، حيث نصت مادته الثانية على أن «يتولى الناظوري مهام المنصب تبدأ من 23 سبتمبر الجاري، حتى 24 ديسمبر المقبل».

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ثم في 16 نوفمبر الماضي، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في كلمة تلفزيونية، قال فيها إن ليبيا «تقف على مفترق طريقين لا ثالث لهما، هما طريق الحرية والسلام، وطريق التوتر والعبث والصراعات، وعلى الليبيين وحدهم اختيار الطريق».