وفاة 10 حالات كورونا في مراكز العزل ودخول 50 إصابة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تسجيل عشر حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، في مراكز العزل خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، فضلا عن دخول 50 حالة إصابة جديدة خلال المدة نفسها.

وأوضحت الوزارة في بيان الحالة الوبائية لمراكز العزل الصادر اليوم الجمعة، أن مراكز العزل سجلت خروج 47 حالة بعد تمام شفائها من الفيروس.

وبحسب البيان، فإن إجمال حالات الإصابة المسجلة بمراكز العزل حاليا، 181، منها 99 في العناية الفائقة، و82 في الأقسام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3917 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ثماني وفيات و1615 حالة شفاء من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

- 3917 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 445 ألفًا و876 حالة بينها 397 ألفًا و291 شفاء، و42 ألفًا و533 نشطة، و133 حرجة، فيما توفي جراء الوباء 6052 شخصًا.

وتلقى الجرعة الأولى للقاح المضاد للفيروس مليونان و57 ألفًا و141 شخصًا، فيما حصل على الجرعة الثانية مليون و16 ألفًا و493 شخصًا، والجرعة الثالثة التعزيزية 29 ألفًا و644 شخصًا.