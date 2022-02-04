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تسجيل 12 إصابة بفيروس «كورونا» في الجنوب وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 فبراير 2022, 04:29 مساء
تسجيل 12 إصابة بفيروس «كورونا» في الجنوب وحالة وفاة
عامل صحي يسحب عينة الكشف عن «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية, الإنترنت)
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أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجنوب الليبي، أمس الخميس.

وقال المركز في بيان اليوم الجمعة، إن مختبره استقبل 21 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية تسعة منها، فيما تأكدت إصابة 12 حالة.

وتوزعت الحالات على كل من سبها بثماني حالات، وحالتان في أوباري وحالتان أخريان في براك الشاطئ.

فيما أكد المركز تسجيل حالة وفاة بالفيروس، وحالة شفاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3917 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ثماني وفيات و1615 حالة شفاء من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

- 3917 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 445 ألفًا و876 حالة بينها 397 ألفًا و291 شفاء، و42 ألفًا و533 نشطة، و133 حرجة، فيما توفي جراء الوباء 6052 شخصًا.

وتلقى الجرعة الأولى للقاح المضاد للفيروس مليونان و57 ألفًا و141 شخصًا، فيما حصل على الجرعة الثانية مليون و16 ألفًا و493 شخصًا، والجرعة الثالثة التعزيزية 29 ألفًا و644 شخصًا.

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