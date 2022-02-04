«الكهرباء»: صيانة محطة في طرابلس وتركيب محول في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء أعمال صيانة بمحطة المعهد العالي لتدريب ضباط الشرطة بمنطقة صلاح الدين في طرابلس، إضافة إلى تركيب محول جديد بمحطة زويلة في مرزق.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الأعمال شملت تركيب وصلتين ضغط عالٍ، وتأسيس كوابل ضغط عالٍ مسافة 15 مترًا، مشيدة بجهود فنيي ومهندسي دائرة التركيبات العامة طرابلس في هذا الإطار.

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وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة تركيب محول جديد قدرة 20 ميغا بمحطة تحويل «66/11 ك.ف» زويلة من قبل فنيي ومهندسي دائرة صيانه الجهد المتوسط مرزق.

فنيو كهرباء يجرون صيانة بمحطة المعهد العالي لتدريب ضباط الشرطة في طرابلس، 3 فبراير 2022. (شركة الكهرباء)

فنيو كهرباء يجرون صيانة بمحطة المعهد العالي لتدريب ضباط الشرطة في طرابلس، 3 فبراير 2022. (شركة الكهرباء)

فنيو كهرباء يجرون صيانة بمحطة المعهد العالي لتدريب ضباط الشرطة في طرابلس، 3 فبراير 2022. (شركة الكهرباء)

فنيو كهرباء يجرون صيانة بمحطة المعهد العالي لتدريب ضباط الشرطة في طرابلس، 3 فبراير 2022. (شركة الكهرباء)