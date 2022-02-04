المنفي يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في الدورة الـ35 للاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

توجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى إثيوبيا، الجمعة، للمشاركة في الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتنطلق الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية يومي الخامس والسادس من فبراير الجاري. وخلال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، جرى التحضير لمؤتمر الرؤساء.

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كما بحث المشاركون في الدورة ومن ضمنهم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، القضايا المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الأفريقية، من بينها كيفية التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تواجه القارة السمراء، إلى جانب بحث تداعيات جائحة «كورونا».