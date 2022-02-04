Atwasat

3917 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 فبراير 2022, 11:43 صباحا
3917 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)
alwasat radio

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3917 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ثماني وفيات و1615 حالة شفاء من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «631»، إنه تسلم، الخميس، 11 ألفًا و53 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 7136 عينة، وإيجابية 3917 عينة بنسبة 35.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 445 ألفًا و876 حالة بينها 397 ألفًا و291 شفاء، و42 ألفًا و533 نشطة، و133 حرجة، فيما توفي جراء الوباء 6052 شخصًا.

وتلقى الجرعة الأولى للقاح المضاد للفيروس مليونين و57 ألفًا و141 شخصًا، فيما حصل على الجرعة الثانية مليون و16 ألفًا و493 شخصًا، والجرعة الثالثة التعزيزية 29 ألفًا و644 شخصًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر

«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
المنتخب الوطني يصالح جماهيره ويرد اعتباره بانتصار معنوي على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يصالح جماهيره ويرد اعتباره بانتصار معنوي على نظيره الكويتي
بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون

بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون
مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار في يوم واحد

مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار في يوم واحد
المنتخب المصري يتلقى ضربة قوية حال التأهل لنهائي كأس الأمم

المنتخب المصري يتلقى ضربة قوية حال التأهل لنهائي كأس الأمم
واشنطن: موسكو تخطط لفبركة تسجيل مصوّر لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا

واشنطن: موسكو تخطط لفبركة تسجيل مصوّر لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا
في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»

في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية

«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا

اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا
ماذا حدث لقصور صدام حسين في العراق؟

ماذا حدث لقصور صدام حسين في العراق؟
«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس الأمم الأفريقية

«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس ...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة

منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي

تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي
البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش

البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش
إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟

إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
«منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية» يستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ليبيا بتونس

«منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية» يستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ...
الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة

الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: طقس معتدل على مناطق الغرب
«الأرصاد»: طقس معتدل على مناطق الغرب
المنقوش تبحث مع فقي عودة مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي للعمل من طرابلس
المنقوش تبحث مع فقي عودة مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي للعمل من ...
القضاء التونسي يستمع إلى «شهود» في قضية تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا
القضاء التونسي يستمع إلى «شهود» في قضية تسليم البغدادي المحمودي ...
المنقوش لـ«الجرندي»: ليبيا ملتزمة بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة منبثقة عنها
المنقوش لـ«الجرندي»: ليبيا ملتزمة بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة ...
3917 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا
3917 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على أقصى الساحل الشرقي
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على أقصى الساحل الشرقي...
عقب تصريحات نقلها مجلس النواب.. الجزائر تنفي انحيازها لأي طرف في ليبيا
عقب تصريحات نقلها مجلس النواب.. الجزائر تنفي انحيازها لأي ......
المنفي يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في الدورة الـ35 للاتحاد الأفريقي
المنفي يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في الدورة الـ35 للاتحاد ......
3917 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا
3917 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا...
المنقوش لـ«الجرندي»: ليبيا ملتزمة بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة منبثقة عنها
المنقوش لـ«الجرندي»: ليبيا ملتزمة بإجراء الانتخابات وتشكيل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط