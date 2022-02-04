المنقوش لـ«الجرندي»: ليبيا ملتزمة بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة منبثقة عنها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، خلال محادثات مع نظيرها التونسي، عثمان الجرندي، «التزام ليبيا بإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة منبثقة عنها».

وثمنت الوزيرة على هامش مشاركتها في الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد بأديس أبابا، يومي الأربعاء والخميس، خلال لقاء الجرندي «موقف تونس الثابت في دعم المسار السياسي منذ الحوار الليبي-الليبي المنعقد في تونس والذي انبثقت عنه خارطة الطريق السياسية»، مشيرة إلى «تقدير الليبيين للرئيس قيس سعيد وصدق حرصه على ضمان استقرار وأمن ليبيا وسلامة شعبها»، وفق بيان صادر عن الخارجية التونسية.

من جانبه، جدد الجرندي «مساندة تونس اللامشروطة لليبيا»، مبرزًا أن «أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الترابية مسائل محورية ومبدئية في العلاقات بين البلدين الشقيقين». وأكد في هذا السياق، «دعم رئيس البلاد للجهود الرامية لتجاوز الظرف الراهن عبر حوار ليبي-ليبي».

- مقترح ليبي بشأن المتأخرات المالية الليبية لصالح الاتحاد الأفريقي

- بحضور المنقوش.. انطلاق الدورة الأربعين للاتحاد الأفريقي

- تدشين السفارة الليبية في أديس أبابا

- المنقوش من «الوزاري الأفريقي»: أجندتنا تحديد أولويات قارتنا لمكافحة الفقر والمرض والإرهاب

الجرندي يشدد على دور دول الجوار في ليبيا

كما شدّد رئيس الدبلوماسية التونسية على أهمية دور دول الجوار والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مرافقة ليبيا في مسارها السياسي لإيجاد التوافقات الضرورية للتوصل إلى حل دائم.

وأشار البيان التونسي إلى أن تأكيد المنقوش خلال الاجتماع دعم ليبيا ترشح تونس لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي وهو المنصب الذي عاد إليها.

وخلال تواجدها في العاصمة الإثيوبية، وضعت المنقوش، الأربعاء، حجر الأساس لمبنى السفارة الليبية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الذي يضم أيضًا مقر البعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي.

وتناولت الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية، القضايا المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الأفريقية، من بينها كيفية التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تواجه القارة السمراء، إلى جانب بحث تداعيات جائحة «كورونا». وعكفت هذه الدورة على التحضير لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في دورتها العادية الـ35، التي ستجري أعمالها بأديس أبابا يومي الخامس والسادس من فبراير الجاري.