المنقوش تبحث مع فقى عودة مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي للعمل من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عودة مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي حول ليبيا للعمل من العاصمة طرابلس، مشيدة باهتمام الاتحاد بالوضع في ليبيا و«دعمه لإنجاح جهود استدامة الاستقرار فيها».

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنقوش وفقي على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تناول الاجتماع نتائج زيارة فقي الأخيرة إلى ليبيا، إضافة إلى نتائج محادثات مبعوث اللجنة الثلاثية بالاتحاد الأفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو في العاصمة الليبية طرابلس، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية.

وتطرق الاجتماع إلى مسألة توظيف المواطنين الليبيين بالاتحاد الأفريقي وأجهزته المختلفة.

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الاتحاد الأفريقي يسعى لانعقاد مؤتمر للمصالحة الليبية

وأشار البيان إلى تأكيد فقي على «أهمية ليبيا كعضو مؤسس للاتحاد الأفريقي، واستمرار الاتحاد في لعب دور إيجابي خلال هذه المرحلة»، إضافة إلى تشديده على دعم الاتحاد لـ« كل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تستهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار، إضافة إلى دعم جهود المصالحة».

وذكر المسؤول الأفريقي بدعوة الاتحاد الأفريقي إلى تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية، موضحًا أن العمل سيتواصل في هذا الاتجاه، وسيجرى ترتيب زيارات رفيعة المستوى لمسؤولي الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا في الفترة القريبة المقبلة.

وانطلقت، الأربعاء، أعمال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، بمشاركة المنقوش، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وشاركت المنقوش، في تدشين السفارة الليبية والبعثة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وعلى هامش الزيارة، التقت المنقوش وزيري خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، والجزائر رمطان لعمامرة؛ حيث ناقشت معهما جهود تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وتحقيق التوافقات بخصوص المواضيع الخلافية بين الليبيين.