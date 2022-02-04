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«الأرصاد»: طقس معتدل على مناطق الغرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 فبراير 2022, 09:44 صباحا
«الأرصاد»: طقس معتدل على مناطق الغرب
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة، اليوم الجمعة، على مناطق غرب ليبيا، على أن تشمل هذه الأجواء مناطق الشرق، غدًا السبت.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة: 
- حالة السماء: أجواء مشمسة في الغالب.  
- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا على بعض مناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: انقشاع للسحب الممطرة بداية من صباح هذا اليوم، وتكون الأجواء مشمسة يوم الغد. 
- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا الصباح، تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و18 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس-الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: قليلة السحب إلى صافية.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد. 

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