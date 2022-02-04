«الأرصاد»: طقس معتدل على مناطق الغرب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة، اليوم الجمعة، على مناطق غرب ليبيا، على أن تشمل هذه الأجواء مناطق الشرق، غدًا السبت.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: أجواء مشمسة في الغالب.

- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا على بعض مناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: انقشاع للسحب الممطرة بداية من صباح هذا اليوم، وتكون الأجواء مشمسة يوم الغد.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا الصباح، تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و18 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس-الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.