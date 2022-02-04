«وال»: ارتفاع «خطير» في أعداد إصابات كورونا بالجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة وباء كورونا بلدية الجفرة إن الوضع الوبائي العام في البلدية متجه إلى «الارتفاع السريع والخطير».

ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن المسؤول قوله إنه جرى اكتشاف 126 حالة إصابة خلال الأيام العشرة الأخيرة، منها أربعة وفيات.

وأوضح أن فريق الرصد والاستجابة السريعة قام بزيارات ميدانية لبعض المدارس ببلدية الجفرة، وجرى أخذ عينات من بعض حالات الاشتباه من سنوات مختلفة، وجاء 70% منها موجبة.

- تعليق الدراسة لمدة أسبوع في الجفرة بسبب الوضع الوبائي

وأشار إلى أن هناك قصورًا في بعض جوانب تقييم تطبيق الإجراءات الوقائية في عدد من المدارس، بينما البعض الآخر لا تطبق فيها أية إجراءات وقائية، مؤكدًا أن لجان الوبائيات بالمدارس غير قادرة على تحديد حالات الاشتباه أو حتى كيفية التعامل مع الحالات.

وأمس الأربعاء، قررت مراقبة التربية والتعليم ببلدية الجفرة تعليق الدراسة لمدة أسبوع، في كافة المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس وحتى العاشر من شهر فبراير الجاري.