مواطن يعثر على 24 كيلوغراما من مخدر الحشيش ويسلمها للشرطة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

سلم أحد المواطنين 24 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش إلى فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في أجدابيا، بعد أن عثر عليها على شاطئ البحر في منطقة الزويتينة (25 كلم شرق أجدابيا)، حسب ما ذكره مكتب الإعلام بالفرع عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح مكتب الإعلام، الخميس، أن أحد المواطنين عثر على 237 قطعة (أي ما يزن حوالي 24 كيلوغرامًا) من مخدر الحشيش، على شاطئ البحر في منطقة الزويتينة، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

- مواطن يسلم مديرية أمن المرج 15 كيلو حشيش

وعلى غرار الزويتينة المطلة على البحر، عثر أحد المواطنين بمنطقة طلميثة على 15 كيلوغراما من مخدر الحشيش بعد أن قذفها البحر، وسلم الكمية إلى مديرية أمن المرج.

كمية من مخدر الحشيش التي جرى تسليمها للشرطة (الإنترنت)