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تونس تحث على تفعيل الدور الأفريقي لتحسين الوضع السياسي في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 03 فبراير 2022, 09:32 مساء
تونس تحث على تفعيل الدور الأفريقي لتحسين الوضع السياسي في ليبيا
وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي (أرشيفية: الإنترنت)
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شدد وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، على أهمية تفعيل الدور الأفريقي في إسناد الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوضع السياسي في ليبيا وضمان أمنه واستقراره ووحدته.

جاء ذلك على هامش عقده جلسة عمل مع وزير خارجية الكونغو برازافيل، جون كلود كغاسو، خلال مشاركتهما في الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس.

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وباعتبار ترؤس جمهورية الكونغو لمجموعة الاتصال للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، أطلع كغاسو الجرندي على «الجهود المبذولة والمساعي القائمة من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين»، مؤكدًا أهمية دور الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى حل دائم للأزمة الليبية، وفق ما نقلت وزارة الخارجية التونسية.

وجدد الجرندي دعم الرئيس التونسي، قيس سعيد، للرئيس الكنغولي دنيس ساسو نغيسو في الدفع بالمسار السياسي في ليبيا، لافتًا إلى أن تونس ستبقى حاضنة لكل مبادرة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وتمكنها من استعادة دورها الفعال.

يذكر أنه جرى انتخاب تونس عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للفترة 2022-2024، حين صوتت ليبيا لصالحها، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة الدورة 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لاختيار 15 عضوا، في إطار التجديد الكامل لعضوية المجلس.

ويضطلع المجلس بمهامه بالتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها ومجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية الأخرى ومكونات المجتمع المدني.

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