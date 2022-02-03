في اتجاه واحد.. إغلاق طريق المطار في طرابلس من الإشارة الضوئية حتى جسر البريقة غدا الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

نوهت مصلحة الطرق والجسور، الخميس، إلى أنه سيجري إغلاق طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس بدءًا من الإشارة الضوئية حتى جسر البريقة وذلك في اتجاه واحد (شمال - جنوب) ليوم غدٍ الجمعة بدءًا من الساعة التاسعة صباحا.

وأوضحت المصلحة في تنويهها إلى أن إغلاق طريق المطار يأتي لغرض استكمال أعمال تفعيل الدوران وحل المختنق المروري عند الإشارة الضوئية بطريق المطار وتحقيق انسيابية في حركة المرور بهذا الشريان الحيوي مع استكمال تجهيز هذا القطاع بكامل تجهيزات السلامة والعلامات والإشارات المرورية.

ودعت مصلحة الطرق والجسور المواطنين من مستعملي طرق المطار إلى التعاون معها خدمة للصالح العام.