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في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 07:57 مساء
في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»
غلاف العدد 312 من جريدة «الوسط».
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صدر اليوم الخميس العدد «324» من جريدة «الوسط»، ويتصدر الصفحة الأولى تقرير يستشرف مستقبل العملية السياسية في ليبيا، وجاء تحت عنوان «لعبة الكراسي تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر».

وفي الصفحة الثالثة، نطالع حوار المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، مع قناة الوسط، وجاء تحت عنوان «وليامز ترفض التغيير الوزاري وتلوح بـ«الخطط البديلة».

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أما الصفحة الرابعة فنقرأ فيها الموضوع الرئيسي، وجاء بعنوان «هل يعيد الصور مليارات ليبيا المجمدة؟»، وذلك بعد زيارة النائب العام الليبي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي تحتجز حوالي 15 ميار دولار من أموال ليبيا.

وفي الصفحة نفسها، نقرأ تقريرا بعنوان «التسول.. ظاهرة دخيلة توحد شرق البلاد وغربها».

بطاقة التطعيم شرط دخول المؤسسات الليبية
وتحت عنوان «إبراز بطاقة التطعيم شرط دخول جميع المؤسسات العامة والخاصة»، نطالع تقريرا شاملا في الصفحة الخامسة، يتابع تطورات وباء كورونا في ليبيا.

كما نطالع في الصفحة ذاتها تقريرا مترجما، بعنوان «فرنسا تدفع ثمن فاتورة طموحاتها في ليبيا من حديقتها الخلفية».

«للمرة الأولى.. غدامس تحتضن محطة للطاقة الشمسية»، بهذا العنوان العريض نقرأ تقريرا رئيسيا في الصفحة الثانية عشرة، التي تتابع أخبار ومشاكل البلديات في ربوع ليبيا.

وفي الشئون العربية والدولية نقرأ موضوعا يتصدر الصفحة السادسة حول تطورات الصراع العربي الإسرائيلي، وجاء بعنوان «العفو الدولية تفخخ حملة الدعاية الإسرائيلية لاتفاق أبراهام».

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرا يرصد تأثير تراجع الإنتاج النفطي الليبي على أسعار النفط العالمية، وجاء بعنوان «تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط ».

أما الصفحة التاسعة فيتصدرها ملخص حوار وزير الاقتصاد محمد الحويج مع قناة الجزيرة، وجاء بعنوان « ليبيا تخسر 659 مليار دولار نتيجة الحروب والاضطرابات ».

إضاءات ليبية في ليالي معرض القاهرة للكتاب
وتحت عنوان «الحصادي وبوشناف وشعيتير وقادربوه وآخرون.. إضاءات ليبية في ليالي معرض القاهرة للكتاب»، نطالع متابعة لمشاركات ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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ومن الثقافة والفن إلى الرياضة ونقرأ متابعة في الصفحة الرابعة عشرة، بعنوان «المنتخب الوطني يصالح جماهيره ويرد اعتباره بانتصار معنوي على نظيره الكويتي».

أما الصفحة الخامسة عشرة فيتصدرها تقرير عن مواعيد انطلاق الدور الثاني من الدوري الليبي الممتاز وجاء بعنوان «المسابقات تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ 47 ».

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