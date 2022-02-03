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مواطن يكتشف مقبرة أثرية في مزرعته الخاصة ويبلغ شرطة الآثار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 07:38 مساء
مواطن يكتشف مقبرة أثرية في مزرعته الخاصة ويبلغ شرطة الآثار
فريق من الآثار يتفقد المزرعة مكان الاكتشاف (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الغربية، اكتشاف مقبرة أثرية في مزرعة خاصة بمدينة العجيلات، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن جهاز الشرطة السياحية تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بشأن اشتباهه في وجود مقبرة أثرية في مزرعته الخاصة بمدينة العجيلات.

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وعلى الفور باشر التحريات أعضاء التحقيق بالفرع وبالتنسيق مع مراقبة آثار صبراتة، حيث انتقل فريق إلى الموقع المذكور رفقة خبيري آثار للكشف عن الموقع وتحديد نوع الآثار والحقبة التاريخية التي تعود لها، وفق البيان.

وأضاف البيان أن الكشف المبدئي بيّن وجود شواهد لمقبرة أثرية، وكذلك بقايا لجرة فخارية قديمة وقطعة نقدية قديمة، حيث جرى أخذ العينات لدراستها من قبل خبراء المصلحة لإصدار تقرير نهائي بالخصوص.

فريق من الآثار يتفقد المزرعة مكان الاكتشاف (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
فريق من الآثار يتفقد المزرعة مكان الاكتشاف (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
فريق من الآثار يتفقد المزرعة مكان الاكتشاف (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
فريق من الآثار يتفقد المزرعة مكان الاكتشاف (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
فريق من الآثار يتفقد المزرعة مكان الاكتشاف (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
فريق من الآثار يتفقد المزرعة مكان الاكتشاف (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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