إرسال 1500 جواز سفر جديد للجاليتين الليبيتين في مصر والإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

استكملت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي إجراءات إرسال 1500 جواز سفر جديد بعد تجهيزها إلى الجاليتين الليبيتين المقيمتين في كل من مصر والإمارات.

وقالت وزارة الخارجية، الخميس، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتقديم الخدمات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج، وتنفيذا لتعليمات وزيرة الخارجية بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين من رعيا الدولة.

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وأوضحت الوزارة أن إدارة الشؤون القنصلية استكملت أمس الأربعاء إرسال ألف جواز سفر إلى السفارة الليبية في القاهرة، تخص الجالية الليبية المقيمة في مصر، وكذلك 500 جواز سفر للسفارة الليبية في دبي تخص الجالية الليبية المقيمة في الإمارات.

كما نوهت وزارة الخارجية إلى أنه تجري حاليا الاستعدادات لنقل عدد من الجوازات الجاهزة للجاليات الليبية المقيمة في عدد من الدول الأخرى والتي سيعلن عنها قريبًا.