ضبط 20 صندوق خمور مستوردة على متن شاحنة بطريق الحجارة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن عناصر جهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية من ضبط 20 صندوق خمور مستورة كانت مخفية على متن شاحنة بضائع تحمل أعلاف أثناء مرورها على طريق الحجارة بمدينة سبها، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة أن الشاحنة جرى توقيفها من قبل فريق عمل جرى تكليفه بمتابعتها إثر ورود معلومات لفرع المباحث الجنائية بالمنطقة الجنوبية مفادها وجود شاحنة تنقل صناديق من الخمور مخبأة تحت حمولة من أكياس العلف الحيواني.

وأكدت الوزارة أن إجراءات التفتيش التي قام بها عناصر البحث الجنائي للشاحنة أكدت صحة المعلومات الواردة بشأنها، حيث جرى العثور على «20 صندوق يحمل كل صندوق 12 زجاجة خمر» على متنها.

كما أكدت وزارة الداخلية تحريز الصناديق وتوقيف سائق الشاحنة وفتح محضر بفرع جهاز المباحث الجنائية الجنوبية وإحالة عينة من المواد المضبوطة لمعاينتها في مختبرات الفرع.

صناديق الخمور المضبوطة على متن الشاحنة في سبها. (وزارة الداخلية)

سائق الشاحنة التي عثر على متنها صناديق الخمور في سبها. (وزارة الداخلية)