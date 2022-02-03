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أبوجناح يفتتح قسمي العناية الفائقة والعمليات الكبرى بمستشفى الحروق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 04:25 مساء
أبوجناح يفتتح قسمي العناية الفائقة والعمليات الكبرى بمستشفى الحروق في طرابلس
أبوجناح أثناء افتتاح قسمي العناية الفائقة والعمليات الكبرى بمستشفى طرابلس للحروب، الخميس 3 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
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افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، الخميس، قسمي العناية الفائقة للحروق والعمليات الكبرى بمستشفى جراحة الحروق والتجميل في طرابلس.

وأجرى أبوجناح جولة تفقدية بمستشفى الحروق في طرابلس في أولى زيارته الميدانية منذ توليه وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، رافقه خلالها عميد بلدية طرابلس، إبراهيم الخفيفي، وفق المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء.

وتفقد أبوجناح الأقسام الطبية بالمستشفى رفقة عدد من الاختصاصيين والفنيين والعناصر الطبية والطبية المساعدة، واستمع خلال جولته لشروح وافية عن وظائفها وآلية استقبال الحالات المرضية بالمستشفى.

- الدبيبة يكلف أبوجناح تسيير العمل في وزارة الصحة

وعبر أبوجناح خلال الزيارة عن سعادته بافتتاح قسمي العناية الفائقة والعمليات الكبرى بمستشفى الحروق بطرابلس، موكدا عزم الحكومة مواصلة إصلاح القطاع الصحي رغم كل الظروف.

وأكد أبوجناح في تصريح نشره مكتبه الإعلامي أن أولوية الحكومة هي مواجهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا، داعيًا «الليبيين لأخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية».

وكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في 29 يناير، نائبه رمضان أبوجناح، تسيير العمل بوزارة الصحة، في أعقاب حبس وزير الصحة علي الزناتي، الثلاثاء الماضي، ووكيل الوزارة، على ذمة التحقيق في قضية المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.

جولة أبوجناح بأقسام مستشفى طرابلس للحروب، الخميس 3 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
جولة أبوجناح بأقسام مستشفى طرابلس للحروب، الخميس 3 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
مستشفى طرابلس للحروب، الخميس 3 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
مستشفى طرابلس للحروب، الخميس 3 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
جولة أبوجناح بأقسام مستشفى طرابلس للحروب، الخميس 3 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
جولة أبوجناح بأقسام مستشفى طرابلس للحروب، الخميس 3 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
جولة أبوجناح بأقسام مستشفى طرابلس للحروب، الخميس 3 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
جولة أبوجناح بأقسام مستشفى طرابلس للحروب، الخميس 3 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)
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