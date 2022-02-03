رسميا.. «كورونا» يعطل الدراسة في سرت بداية من السبت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قرر عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الخميس، تعطيل الدراسة في مراكز ومدارس ومعاهد التعليم التقني والمتوسط ومرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال بداية من السبت المقبل، ولمدة 10 أيام.

وقالت البلدية إن هذا القرار الذي حمل رقم 8 لسنة 2022، جاء نظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب وأيضًا بين عدد من المعلمات بالمؤسسات التعليمية حسب ما جاء في اجتماع للبلدية مع مدراء المؤسسات والجهات الصحية المسؤولة لمتابعة جائحة كورونا.

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وصباح اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3656 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد؛ فيما تُوفيت 9 حالات. وبلغت نسبة الحالات الموجبة 33.8% من إجمالي 10800 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 7144 منها.