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مراكز العزل تستقبل 26 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 02:35 مساء
مراكز العزل تستقبل 26 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020، (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)
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أعلنت وزارة الصحة، دخول 26 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 26 شخصًا بعد تعافيهم.

وتُوفي تسعة مصابين في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وأكدت الوزارة وجود 171 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمراكز العزل حاليًا، منهم 87 في العناية الفائقة، و94 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 441 ألفًا و959 إصابة بالفيروس، منها 40 ألفًا و239 حالة نشطة، بينما تعافى 395 ألفًا و676 حالة، وسُجلت 6044 وفاة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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