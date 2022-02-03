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السفير الأوروبي يبحث مع الحبري جهود توحيد «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 01:28 مساء
السفير الأوروبي يبحث مع الحبري جهود توحيد «المركزي»
لقاء الحبري والسفير الأوروبي، 3 فبراير 2022، (حساب السفير على تويتر)
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بحث سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري جهود توحيد المصرف.

وتناول اللقاء سُبل مساهمة المصرف في الانتعاش الاقتصادي والازدهار في جميع مناطق ليبيا، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، الخميس.

وأعرب ساباديل عن استعداد الاتحاد لدعم إعادة الإعمار الشامل، الذي سيعزز المصالحة والوحدة والاستقرار، مؤكدًا أن الاقتصاد يمكن أن يصبح المحرك الرئيسي للسلام.

وأمس الأربعاء، التقى الحبري، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، حيث أكدا «ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تطبق وتراعي المعايير والممارسات الدولية، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي ليبيا في أمسّ الحاجة إليه».

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وبحث الحبري ووليامز، حسب بيان صادر عن المصرف المركزي في بنغازي «خطة سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي»، إذ شدد الحبري على «أهمية إعادة توحيد المصرف للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشددًا على ضرورة اجتماع مجلس إدارة في أقرب وقت».

اتفاق توحيد «المركزي» بين الكبير والحبري
وفي السادس من ديسمبر الماضي، اتفق محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير والحبري على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف. وجاء إعلان الكبير والحبري عقب مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المالية الدولية «ديلويت» إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 2021.

ويوم الأحد، قال المصرف المركزي إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقوا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمكتبه. وأوضح «المركزي» في بيان صحفي مقتضب أن «اللقاء جاء للاطلاع على جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها، ومتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد»، ولم يوضح البيان تفاصيل أخرى عن اللقاء.

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