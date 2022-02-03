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مقترح ليبي بشأن المتأخرات المالية الليبية لصالح الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 12:59 مساء
مقترح ليبي بشأن المتأخرات المالية الليبية لصالح الاتحاد الأفريقي
وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية تشاد شريف محمد زان، خلال اجتماع في اديس ابابا، 3 فبراير 2022. (تويتر)
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اقترحت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش معالجة موضوع المتأخرات المالية لليبيا على الاتحاد الأفريقي «يأخذ في الاعتبار الظرف الاستثنائي الذي مر بالبلاد». 

جاء ذلك خلال لقاء لوزيرة الخارجية مع وزير خارجية تشاد شريف محمد زان على هامش الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي في الاتحاد الأفريقي، وفق بيان صادر عن الوزارة، الخميس.

وحسب البيان، الذي لم يوضح تفاصيل المقترح الليبي، فقد «تطرق اللقاء إلى مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية؛ حيث رحب الوزير التشادي بمقترح المنقوش ووعد بعرضه واتخاذ إجراءات التنفيذ حال الموافقة عليه».

وتطرق الجانبان إلى «موضوع عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة الليبية طرابلس والآلية التي تحقق ذلك»، واتفقا على «طرح مقترح بعقد قمة طارئة للتجمع في إحدى الدول الأعضاء خلال شهر مارس المقبل».

وانطلقت، يوم الأربعاء، أعمال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وشاركت المنقوش، في تدشين السفارة الليبية والبعثة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤكدة أهمية وجود السفارة حيث مقر الاتحاد الأفريقي، والتعاون في مكافحة جائحة كورونا، والإرهاب بجميع أشكاله، وخلق فرص اقتصادية تعود بالفائدة على الدول الأفريقية».

وعلى هامش الزيارة، التقت وزيري خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، والجزائر رمطان لعمامرة؛ حيث ناقشت معهما جهود تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وتحقيق التوافقات بخصوص المواضيع الخلافية بين الليبيين.

وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية تشاد شريف محمد زان، خلال اجتماع في اديس ابابا، 3 فبراير 2022. (تويتر)
وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية تشاد شريف محمد زان، خلال اجتماع في اديس ابابا، 3 فبراير 2022. (تويتر)
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