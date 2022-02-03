Atwasat

الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 12:13 مساء
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا الخميس 3 فبراير 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى أقصى الساحل الشرقي سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يتجاوز 4 إلى 5 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
-‏ البحر مضطرب إلى خفيف الموج.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة
- قليلة السحب تتكاثر مع هطول أمطار متفرقة هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
- رياح شمالية غربية تتحول غدًا من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس. وغربية على ساحل الخمس سرعتها بين 5 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة على ساحل سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و3 أمتار، ويصل مساء اليوم إلى 3.75 متر على ساحل سرت.
.درجة حرارة سطح البحر بين 12 و14 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- الرؤية متوسطة الى ضعيفة بسبب اضطراب البحر، وأثناء هطول المطر.
- البحر قليل الاضطراب الى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب اليوم على ساحل بنغازي وشحات.
- هطول أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- رياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و25 عقدة تصل اليوم إلى 30 عقدة على الساحل من بنغازي إلى درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 2 و4.5 متر متر يصل غدًا إلى 5 أمتار على بنغازي وشحات.
- درجة حرارة سطح البحر بين 12 و14 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة

الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة
الإمارات تعترض ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها

الإمارات تعترض ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها
كيروش: نحترم صامويل إيتو.. وكرة القدم ليست حربا

كيروش: نحترم صامويل إيتو.. وكرة القدم ليست حربا
واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية

واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية
48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي
وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»

وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»
كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله! (1)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله! (1)
مئوية عوليس

مئوية عوليس
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل التعديل الدستوري المقترح

مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل ...
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
جهاز الحضارة الذكي

جهاز الحضارة الذكي
أزمتنا أخلاقية!

أزمتنا أخلاقية!
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة

سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
3656 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و9 حالات وفاة
3656 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و9 حالات وفاة
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان ...
نورلاند عن لقائه مع النائبة رحمة أبوبكر: الانتخابات في الوقت المناسب تمثل أفضل طريق
نورلاند عن لقائه مع النائبة رحمة أبوبكر: الانتخابات في الوقت ...
بالصور: مياه الأمطار تغرق شوارع سرت
بالصور: مياه الأمطار تغرق شوارع سرت
أمن طبرق يضبط 3 شاحنات محملة بأدوية مهربة من مصر
أمن طبرق يضبط 3 شاحنات محملة بأدوية مهربة من مصر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
خلال لقائها قادة «الكرامة».. وليامز تؤكد دعم وضع إطار زمني واضح للانتخابات
خلال لقائها قادة «الكرامة».. وليامز تؤكد دعم وضع إطار زمني ......
السوق الرسمية: استقرار أسعار العملات الدولية
السوق الرسمية: استقرار أسعار العملات الدولية...
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية
الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية غربية...
أمن طبرق يضبط 3 شاحنات محملة بأدوية مهربة من مصر
أمن طبرق يضبط 3 شاحنات محملة بأدوية مهربة من مصر...
بالصور: مياه الأمطار تغرق شوارع سرت
بالصور: مياه الأمطار تغرق شوارع سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط