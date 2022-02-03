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نورلاند عن لقائه مع النائبة رحمة أبوبكر: الانتخابات في الوقت المناسب تمثل أفضل طريق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 11:04 صباحا
نورلاند عن لقائه مع النائبة رحمة أبوبكر: الانتخابات في الوقت المناسب تمثل أفضل طريق
عضوة مجلس النواب النائبة رحمة أبوبكر ومبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إنه بحث مع عضوة مجلس النواب النائبة رحمة أبوبكر «الخطوات المقبلة في عملية ليبيا الانتخابية والتطورات الأخيرة في الجنوب»، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأضاف: «اتفقنا على أن الانتخابات في الوقت المناسب تمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومستقرة».

ويوم أمس، ناقش نورلاند مع رئيسة الاتحاد النسائي الليبي فتحية البخبخي أهمية المشاركة السياسية الكاملة لجميع المواطنين الليبيين». وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «تشاركنا الشعور بالإحباط وخيبة الأمل لدى العديد من الليبيين الذين يريدون استعادة زخم العملية الانتخابية كأفضل أمل للاستقرار والازدهار». 

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ويوم السبت الماضي، حذر المبعوث الأميركي، من «تشتيت الانتباه عن العملية الانتخابية»، جراء محاولة تشكيل حكومة جديدة، مردفًا أن الأمر قد ينتهي إلى خلق «حكومة موازية»، وذلك في في تصريحات إلى شبكة «سي إن إن».

وقال إن «نحو ثلاثة ملايين ليبي، الذين لديهم الحق في التصويت، أصيبوا بخيبة أمل لتأجيل الاستحقاق»، مضيفًا: «ينبغي على القادة الليبيين، الذين يُنظر إليهم على أنهم يماطلون في هذه العملية، إدراك أنهم يجب أن يحاسبوا من قبل الشعب على تأخير هذه العملية».
 

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