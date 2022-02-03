3656 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و9 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3656 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأربعاء، و130 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 1264 مصابا، وتُوفي تسعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 33.8% من إجمالي 10800 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 7144 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ثماني حالات بالمنطقة الغربية، وحالة في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 441 ألفًا و9959 حالة، منها 40 ألفًا و239 حالة نشطة، بينما تعافى 395 ألفًا و676 حالة، وسُجلت 6044 حالة وفاة بالمرض في البلاد.