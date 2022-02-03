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أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية شديدة على مناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 09:31 صباحا
أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية شديدة على مناطق الشمال الشرقي
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الشرقية بتقلبات شديدة، الخميس، مع رياح قوية وأمطار وسحب رعدية جيدة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، بدء اعتدال الطقس غدًا الجمعة على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة
سقوط أمطار متفرقة اليوم، خصوصًا على المناطق من الخمس إلى سرت، وتكون الأجواء مشمسة بداية من غدٍ، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة نسبيًا، وتقل سرعتها من الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، وتسجل اعتدالًا بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي إلى امساعد - الواحات - مرادة
سقوط أمطار متفرقة اليوم على معظم المناطق، وتكون جيدة خاصة على المناطق المرج والجبل الأخضر ودرنة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، وتبدأ السحب الممطرة بالانقشاع بداية من صباح الغد، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة إلى قوية، تتجاوز سرعتها 50 كيلومترًا في الساعة، وتقل سرعتها من الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز ثماني درجات على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل اعتدالًا بداية من السبت.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

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