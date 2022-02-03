Atwasat

التكتل المدني الديمقراطي يعرض على وليامز مقترحا لـ«مؤتمر تأسيسي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 01:56 صباحا
التكتل المدني الديمقراطي يعرض على وليامز مقترحا لـ«مؤتمر تأسيسي»
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز تلتقي ممثلي التكتل المدني الديمقراطي في بنغازي (حساب وليامز على تويتر)
alwasat radio

عرض التكتل المدني الديمقراطي على المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مقترحا يقضي بـ«إعادة إرساء الشرعية الشعبية من خلال مؤتمر تأسيسي».

أعلنت عن ذلك وليامز، عبر حسابها على موقع «تويتر»، حيث التقت قيادة التكتل في مدينة بنغازي، الأربعاء، قالت إنها استمعت بإصغاء واهتمام لمقترح التكتل.

وأضافت أن الفكرة تدور حول «مؤتمر تأسيسي يجمع كافة أطياف المجتمع والأطراف السياسية وتكون مهمته إيصال البلاد إلى قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية مصغرة وحكم محلي».

- وليامز تبحث في بنغازي إمكانية إنشاء مجلس استشاري للمرأة
- وليامز تدعو النخبة السياسية في ليبيا للتوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية وتحذر من عودة «داعش»
- وليامز تلتقي ممثلين عن المجتمع المدني في بنغازي
- وليامز تعيد التأكيد على أولوية الانتخابات لحل أزمة الشرعية

وفي وقت سابق اليوم، التقت وليامز ثلاث مجموعات مختلفة من ممثلي المجتمع المدني في بنغازي، وقالت إنها تبادلت «حديثًا ملهمًا ومحفزًا» مع المجموعات الثلاث حول «الديناميات السياسية الحالية».

وأمس الثلاثاء، التقت وليامز ممثلات عن المجتمع المدني في مدينة بنغازي، حيث ناقشت التطورات الأخيرة و«ضرورة تهيئة الظروف السياسية والقانونية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، وفق تغريدة عبر حسابها في «تويتر».

وكررت وليامز، خلال الأسابيع الأخيرة، ضرورة تحديد موعد قريب للانتخابات الليبية، كسبيل وحيد «لحل أزمة الشرعية في ليبيا»، بينما يسعى مجلس النواب لتنفيذ خارطة طريق جديدة تقضي بإجراء انتخابات وفق دستور دائم، مع تعيين حكومة جديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية

واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية
الشرطة تطلق سراح مهاجم مانشستر يونايتد

الشرطة تطلق سراح مهاجم مانشستر يونايتد
وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»

وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»
كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو

برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون ...
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل التعديل الدستوري المقترح

مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل ...
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
أزمتنا أخلاقية!

أزمتنا أخلاقية!
هشاشة المستقبل

هشاشة المستقبل
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة

سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
المادة السادسة وإشكالية التشريع

المادة السادسة وإشكالية التشريع
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الخطوط الأفريقية» توافق على تسيير رحلة أسبوعية بين طرابلس وطبرق
«الخطوط الأفريقية» توافق على تسيير رحلة أسبوعية بين طرابلس وطبرق
حملة لإزالة التوصيلات العشوائية على الشبكة العامة للكهرباء في عين زارة
حملة لإزالة التوصيلات العشوائية على الشبكة العامة للكهرباء في عين...
تعليق الدراسة لمدة أسبوع في الجفرة بسبب الوضع الوبائي
تعليق الدراسة لمدة أسبوع في الجفرة بسبب الوضع الوبائي
النقل البري تبحث إنشاء محطة لنقل البضائع في تاجوراء
النقل البري تبحث إنشاء محطة لنقل البضائع في تاجوراء
«منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية» يستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ليبيا بتونس
«منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية» يستضيف رؤساء البعثات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
المزيد
التكتل المدني الديمقراطي يعرض على وليامز مقترحا لـ«مؤتمر تأسيسي»
التكتل المدني الديمقراطي يعرض على وليامز مقترحا لـ«مؤتمر ......
سرقة أسلاك كهرباء بطول 2400 متر بمنطقتي الجفارة وترهونة
سرقة أسلاك كهرباء بطول 2400 متر بمنطقتي الجفارة وترهونة...
وليامز تلتقي ممثلين عن المجتمع المدني في بنغازي
وليامز تلتقي ممثلين عن المجتمع المدني في بنغازي...
«منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية» يستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ليبيا بتونس
«منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية» يستضيف رؤساء البعثات......
النقل البري تبحث إنشاء محطة لنقل البضائع في تاجوراء
النقل البري تبحث إنشاء محطة لنقل البضائع في تاجوراء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط