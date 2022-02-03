سرقة أسلاك كهرباء بطول 2400 متر بمنطقتي الجفارة وترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، عن سرقة 2400 متر أسلاك ضغط عالٍ بمنطقتي الجفارة وترهونة، في ظل استمرار ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، التي تتسبب في ضعف أداء شبكة التوزيع.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن سرقة هذه الأسلاك تسببت في انقطاع الكهرباء عن العديد من الأحياء السكنية والمحلات والمزارع.

- ضبط وافدين يقومان بإتلاف أعمدة الإنارة في بنغازي

- شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

وجاءت الأسلاك المسروقة بواقع 1200 متر أسلاك ضغط عالٍ ومنخفض على خط أبو شحمة فرعية الأسواق، بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

قطع التيار عن نحو 40 محولاً هوائيًا و11 محطة أرضية

كما أشارت إلى سرقة 300 متر أسلاك ضغط عالٍ على خط التريكات 30 النجيلة، مما تسبب ذلك في فقد التغذية على نحو 40 محولاً هوائيًا و11 محطة أرضية جاهزة بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وأضافت أن السرقات شملت 200 متر أسلاك ضغط منخفض على خط 13 فرعية الفروسية بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة، بالإضافة إلى سرقة 700 متر أسلاك ضغط عالٍ على خط السباكة فرعية الديلي بدائرة توزيع سوق الخميس التابعة لإدارة توزيع ترهونة.