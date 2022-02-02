النقل البري تبحث إنشاء محطة لنقل البضائع في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت مصلحة النقل البري، اليوم الأربعاء، إنشاء محطة ركاب للنقل البري ومحطة لنقل البضائع وتوفير استراحة لسائقي الشاحنات، بالإضافة إلى المشاريع التي تخص مصلحة النقل البري والتي تعتبر فرص استثمارية مهمة بالنسبة للبلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر مصلحة النقل البري، ضم رئيس مصلحة النقل البري ورئيس قسم الدراسات بالمصلحة، وعميد بلدية تاجوراء، وعضو المجلس، ووكيل ديوان البلدية مع رئيس وأعضاء لجنة الخارطة بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

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وناقش الاجتماع إنشاء محطة لنقل البضائع في تاجوراء، بالنظر إلى أهمية هذا المشروع كون بلدية تاجوراء تمثل بوابة طرابلس الشرقية، وهي الشريان المغذي لها من ناحية استجلاب البضائع القادمة من الشرق ومرور حافلات للركاب.

واتفق الحاضرون أن يتم موافاة المصلحة بمقترحات للأماكن المقترحة لهذه المحطة، حيث سيتم دراستها لاختيار الأنسب منها، كما اتفق الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من مصلحة النقل البري والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار ومن البلدية، لبحث سبل اختيار الفرص الأفضل والأكثر فاعلية بالنسبة للبلدية ولقطاع النقل البري.