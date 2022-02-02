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تعليق الدراسة لمدة أسبوع في الجفرة بسبب الوضع الوبائي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 10:28 مساء
تعليق الدراسة لمدة أسبوع في الجفرة بسبب الوضع الوبائي
فصل دراسي في الجفرة (صفحة مراقبة التربية والتعليم ببلدية الجفرة على فيسبوك)
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قررت مراقبة التربية والتعليم ببلدية الجفرة تعليق الدراسة لمدة أسبوع، في كافة المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس وحتى العاشر من شهر فبراير الجاري.

وأوضحت المراقبة، في منشور لها عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أهم أسباب تعليق الدراسة تعود إلى اكتشاف عدة إصابات بـ«كوفيد 19»، وظهور بعض حالات «أوميكرون» بين التلاميذ والطلاب، وكذلك الحد من نزلات البرد بسبب شدة برودة الجو السائد خلال هذه الفترة.

- بلدية خليج السدرة تعلق الدراسة لمدة أسبوعين
- استمرار تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم الفني والتقني إلى 2 سبتمبر
- تعليق الدراسة إلى 19 أغسطس باستثناء بلديات الجنوب الشرقي ومن سرت إلى امساعد

وأمس الثلاثاء، قرر مكتب التعليم بالفرع البلدي أبوقرين إيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية الواقعة بنطاق المنطقة اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى الثامن من شهر فبراير الجاري، بناء على نتائج فريق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا».

كما قررت بلدية خليج السدرة، الإثنين، تعليق الدراسة بكافة مراحلها التعليمية، لمدة أسبوعين. جاء ذلك في أعقاب قرار حكومة الوحدة الوطنية حظر دخول جميع المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الأسواق الكبرى، دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بداية من منتصف فبراير المقبل.

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