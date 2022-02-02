«الخطوط الأفريقية» توافق على تسيير رحلة أسبوعية بين طرابلس وطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طبرق، إبراهيم الجراري، إن المدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، أحمد الأمين التركي، أبلغه موافقة الشركة على تسيير رحلة أسبوعية بين العاصمة طرابلس ومدينة طبرق.

ونقل الجراري، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمقر شركة الخطوط الجوية الأفريقية في طرابلس، للمدير العام للشركة، احتياج أهالي طبرق إلى تسيير رحلة جوية بين العاصمة طرابلس وطبرق، إلى جانب رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية.

وقال الجراري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية أجرى على الفور اتصالاته للتنسيق لتسيير رحلة الشركة إلى طبرق، مؤكدًا أن زيارته كانت «مثمرة وستكون لها قيمتها عند المواطن الطبرقي الذي لديه مصالح في العاصمة، وكذلك في مدن الغرب الليبي».

وأضاف الجراري أن مدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية أكد، خلال اللقاء، حرص الشركة على توصيل خدماتها إلى كافة المواطنين في طبرق، ووعد بأن تكون أول رحلة للشركة إلى المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والزراعة والصناعة في طبرق، في ختام الاجتماع، شكره العميق إلى شركة الخطوط الجوية الأفريقية باسم أهالي طبرق والبلدية والمجلس التسييري للبلدية، الذي يسعى إلى توفير كافة الخدمات لأهالي المنطقة.