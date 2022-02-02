وزير الصناعة يطالب بتخصيص نسب للشركات المحلية في العقود الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، ضرورة إعطاء نسب للشركات المحلية في العقود الإدارية التي تبرمها مؤسسات الدولة، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة شركة القلتة للصناعات الهندسية، حيث استمع إلى عرض مفصل عن الشركة وقدرتها الإنتاجية والمشاكل التي تواجهها.

- «الصناعة»: خطة لتدشين 2000 مشروع صناعي بأنحاء ليبيا

- اتفاقية لتطوير المصانع المتهالكة في ليبيا

- مناقشة تدشين منطقة صناعية في غدامس

وتعتبر شركة القلتة للصناعات الهندسية إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الفولاذية على مستوى ليبيا، بما تتمتع به من إمكانات وخبرات.

وأمس الثلاثاء تحدثت وزارة الصناعة والتعدين عن وجود برنامج طموح يشمل 2000 مشروع صناعي يغطي كافة مناطق ليبيا، الذي بدوره سيقوم بدعم التحول من النشاط الاستهلاكي إلى النشاط الإنتاجي في البلاد.