المنفي يقترح اعتماد منظومة أفريقية تنموية ترتكز على المؤسسات ودعم الخطة الاستراتيجية لـ«نيباد»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

اقترح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «اعتماد منظومة أفريقية تنموية، ترتكز على المؤسسات والأجهزة المالية والتنموية، من أجل التنمية الشاملة والتكامل الأفريقي، من خلال تنفيذ أجندة أفريقيا 2063»، مشددًا على ضرورة دعم الخطة الاستراتيجية لمنظمة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا «نيباد».

وقال المنفي، في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات بشأن توجيه «نيباد»، عبر تطبيق «زووم»، اليوم الأربعاء، إن «تداعيات وباء كورونا جعلت أنظمتنا الصحية في حرب مستمرة معه، الأمر الذي أثر على أعمالنا وتنسيقنا واجتماعاتنا، إضافة إلى تأثيراته على الاقتصاد وعلى جهود التنمية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وشدد المنفي على «ضرورة التركيز على تنمية وتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ على أمن غذائي يمكننا من مجابهة ما نواجه من تحديات وبائية، وكوارث طبيعية طارئة»، مشيرًا إلى أن التنمية بمفهومها الشامل في الظروف العادية أم الاستثنائية للدول الأعضاء «تتطلب التنسيق على المستويات القارية، والإقليمية، والوطنية».

المنفي يدعو إلى صنع تنمية أفريقية تراعي احتياجات القارة

وبيَّن رئيس المجلس الرئاسي في كلمته، أهمية إشراك وانخراط المؤسسات المالية سواء القارية، أو الإقليمية، أو الوطنية، وكذلك الشراكات الاستراتيجية، «في صنع وامتلاك تنمية أفريقية، تنبع من واقع واحتياجات القارة، ووفق رؤية المؤسسات والمقدرات المتاحة، وإنجاح المشاريع المشتركة التي ترعاها وكالة نيباد».

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ودعا المنفي إلى «استكمال الجهود التي تحققت خلال فترات سابقة، والعمل بموجب الإرادة السياسية الأفريقية لعدم توريث الأجيال القادمة ويلات الحروب»، وذلك «من أجل تقديم قارة قوية مستقلة، تتحقق فيها الخطط والبرامج والأجندة القارية، بتحقيق الاستقلال المالي لتمويل برامج التنمية».

المنفي يطالب بتنفيذ مخرجات قمة «إسكات البنادق في أفريقيا»

وطالب المنفي بضرورة تنفيذ مخرجات الدورة الاستثنائية لقمة رؤساء الدول والحكومات حول «إسكات البنادق في أفريقيا»، موضحًا أن تحقيق التنمية في القارة «لن يتأتى إلا بتحقيق الأمن والاستقرار»، لافتًا إلى أن «هذا ما يجري العمل عليه في ليبيا، من خلال الاستفادة من الأطر والجهود الإقليمية والقارية في إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز المؤسسات، وصولاً إلى التنمية المستدامة».

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي ضرورة أن تتولى منظمة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا «نيباد» دورًا أكبر في تعزيز الجهود الوطنية، من خلال «إيجاد التنويع في المجالات الاقتصادية، ومصادر دخل لا تتأثر بالظروف الاستثنائية أو الأوبئة، وتعزز صمود المجتمعات».

ودعا المنفي، في ختام كلمته، إلى دعم الخطة الاستراتيجية لـ«نيباد» سواء في تحقيق الأنشطة البرامجية أو الأهداف التنظيمية، والتنسيق مع أجهزة ولجان الاتحاد الأفريقي المعنية، كاللجنة المعنية بتنفيذ أجندة 2063، واللجنة الفرعية للتجارة والاقتصاد، وأجهزة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك مع الجامعة الأفريقية.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي أيضًا بضرورة أن يكون لمؤسسات القارة الأفريقية الجامعية والبحثية دور «كمراكز امتياز أفريقية في التفكير، وتقديم المشورة، والتدريب، لإنتاج معرفة فاعلة في مجال التنمية، وفي المجالات الداعمة لها».