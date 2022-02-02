Atwasat

المنفي يقترح اعتماد منظومة أفريقية تنموية ترتكز على المؤسسات ودعم الخطة الاستراتيجية لـ«نيباد»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 02 فبراير 2022, 08:26 مساء
المنفي يقترح اعتماد منظومة أفريقية تنموية ترتكز على المؤسسات ودعم الخطة الاستراتيجية لـ«نيباد»
المنفي متحدثا إلى اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بشأن توجه وكالة «نيباد»، الأربعاء 2 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

اقترح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «اعتماد منظومة أفريقية تنموية، ترتكز على المؤسسات والأجهزة المالية والتنموية، من أجل التنمية الشاملة والتكامل الأفريقي، من خلال تنفيذ أجندة أفريقيا 2063»، مشددًا على ضرورة دعم الخطة الاستراتيجية لمنظمة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا «نيباد».

وقال المنفي، في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات بشأن توجيه «نيباد»، عبر تطبيق «زووم»، اليوم الأربعاء، إن «تداعيات وباء كورونا جعلت أنظمتنا الصحية في حرب مستمرة معه، الأمر الذي أثر على أعمالنا وتنسيقنا واجتماعاتنا، إضافة إلى تأثيراته على الاقتصاد وعلى جهود التنمية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وشدد المنفي على «ضرورة التركيز على تنمية وتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ على أمن غذائي يمكننا من مجابهة ما نواجه من تحديات وبائية، وكوارث طبيعية طارئة»، مشيرًا إلى أن التنمية بمفهومها الشامل في الظروف العادية أم الاستثنائية للدول الأعضاء «تتطلب التنسيق على المستويات القارية، والإقليمية، والوطنية».

المنفي يدعو إلى صنع تنمية أفريقية تراعي احتياجات القارة
وبيَّن رئيس المجلس الرئاسي في كلمته، أهمية إشراك وانخراط المؤسسات المالية سواء القارية، أو الإقليمية، أو الوطنية، وكذلك الشراكات الاستراتيجية، «في صنع وامتلاك تنمية أفريقية، تنبع من واقع واحتياجات القارة، ووفق رؤية المؤسسات والمقدرات المتاحة، وإنجاح المشاريع المشتركة التي ترعاها وكالة نيباد».

- بحضور المنقوش.. انطلاق الدورة الأربعين للاتحاد الأفريقي
- المنقوش من «الوزاري الأفريقي»: أجندتنا تحديد أولويات قارتنا لمكافحة الفقر والمرض والإرهاب

ودعا المنفي إلى «استكمال الجهود التي تحققت خلال فترات سابقة، والعمل بموجب الإرادة السياسية الأفريقية لعدم توريث الأجيال القادمة ويلات الحروب»، وذلك «من أجل تقديم قارة قوية مستقلة، تتحقق فيها الخطط والبرامج والأجندة القارية، بتحقيق الاستقلال المالي لتمويل برامج التنمية».

المنفي يطالب بتنفيذ مخرجات قمة «إسكات البنادق في أفريقيا»
وطالب المنفي بضرورة تنفيذ مخرجات الدورة الاستثنائية لقمة رؤساء الدول والحكومات حول «إسكات البنادق في أفريقيا»، موضحًا أن تحقيق التنمية في القارة «لن يتأتى إلا بتحقيق الأمن والاستقرار»، لافتًا إلى أن «هذا ما يجري العمل عليه في ليبيا، من خلال الاستفادة من الأطر والجهود الإقليمية والقارية في إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز المؤسسات، وصولاً إلى التنمية المستدامة».

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي ضرورة أن تتولى منظمة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا «نيباد» دورًا أكبر في تعزيز الجهود الوطنية، من خلال «إيجاد التنويع في المجالات الاقتصادية، ومصادر دخل لا تتأثر بالظروف الاستثنائية أو الأوبئة، وتعزز صمود المجتمعات».

ودعا المنفي، في ختام كلمته، إلى دعم الخطة الاستراتيجية لـ«نيباد» سواء في تحقيق الأنشطة البرامجية أو الأهداف التنظيمية، والتنسيق مع أجهزة ولجان الاتحاد الأفريقي المعنية، كاللجنة المعنية بتنفيذ أجندة 2063، واللجنة الفرعية للتجارة والاقتصاد، وأجهزة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك مع الجامعة الأفريقية.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي أيضًا بضرورة أن يكون لمؤسسات القارة الأفريقية الجامعية والبحثية دور «كمراكز امتياز أفريقية في التفكير، وتقديم المشورة، والتدريب، لإنتاج معرفة فاعلة في مجال التنمية، وفي المجالات الداعمة لها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشرطة تطلق سراح مهاجم مانشستر يونايتد

الشرطة تطلق سراح مهاجم مانشستر يونايتد
وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»

وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»
كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
«تجمدوا من البرد».. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان

«تجمدوا من البرد».. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو

برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون ...
أستراليا تنفي مسؤوليتها عن ظهور «كورونا» في تونغا

أستراليا تنفي مسؤوليتها عن ظهور «كورونا» في تونغا
«فيسبوك» تتخلى عن مشروع العملة الرقمية «دييم»

«فيسبوك» تتخلى عن مشروع العملة الرقمية «دييم»
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه

بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه
رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى

رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل التعديل الدستوري المقترح

مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل ...
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
أزمتنا أخلاقية!

أزمتنا أخلاقية!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إزالة توصيلات عشوائية من مسارات النهر الصناعي في بني وليد
إزالة توصيلات عشوائية من مسارات النهر الصناعي في بني وليد
وزير الثقافة يبحث سبل التعاون مع مكتبة الكونغرس الأميركي
وزير الثقافة يبحث سبل التعاون مع مكتبة الكونغرس الأميركي
المنفي يقترح اعتماد منظومة أفريقية تنموية ترتكز على المؤسسات ودعم الخطة الاستراتيجية لـ«نيباد»
المنفي يقترح اعتماد منظومة أفريقية تنموية ترتكز على المؤسسات ودعم...
اجتماع حكومي يحدد آليات تنوع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار
اجتماع حكومي يحدد آليات تنوع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار
وزير الصناعة يطالب بتخصيص نسب للشركات المحلية في العقود الحكومية
وزير الصناعة يطالب بتخصيص نسب للشركات المحلية في العقود الحكومية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
المزيد
تعليق الدراسة لمدة أسبوع في الجفرة بسبب الوضع الوبائي
تعليق الدراسة لمدة أسبوع في الجفرة بسبب الوضع الوبائي...
حملة لإزالة التوصيلات العشوائية على الشبكة العامة للكهرباء في عين زارة
حملة لإزالة التوصيلات العشوائية على الشبكة العامة للكهرباء ......
«الخطوط الأفريقية» توافق على تسيير رحلة أسبوعية بين طرابلس وطبرق
«الخطوط الأفريقية» توافق على تسيير رحلة أسبوعية بين طرابلس ......
وزير الصناعة يطالب بتخصيص نسب للشركات المحلية في العقود الحكومية
وزير الصناعة يطالب بتخصيص نسب للشركات المحلية في العقود ......
اجتماع حكومي يحدد آليات تنوع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار
اجتماع حكومي يحدد آليات تنوع الاقتصاد الوطني وتشجيع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط