وزير الثقافة يبحث سبل التعاون مع مكتبة الكونغرس الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سلامة الغويل، مع الممثل البيبلوجرافي لمكتبة الكونغرس الأميركي في ليبيا، علي العبيدي، مجالات التعاون المشترك بين الطرفين.

اللقاء الذي عقد في القاهرة، ناقش سبل التعاون والعمل المشترك بين وزارة الثقافة ومكتبة الكونغرس فيما يتعلق بدعم الحراك الثقافي والأدبي ومد جسور التواصل الذي يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الحلول التي تقدمها المكتبة لتعزيز دور المكتبات في ليبيا، للمساهمة في مشروعات التنمية الثقافية والمعرفية، وفق بيان للوزارة اليوم.

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فيما لفت العبيدي إلى تطورات خدمة المكتبات الليبية وتطوير صناعة الكتاب التي تتبناها الوزارة لتقريب الثقافات وتوسيع آفاق التواصل، وفق البيان.

وأقر الكونغرس الأميركي قانونًا لإنشاء مكتبة يوم 26 يناير من العام 1802، التي أصبحت فيما بعد مكتبة الكونغرس، وهي أقدم مؤسسة ثقافية اتحادية فى الولايات المتحدة، فيما لعب الرئيس توماس جيفرسون دورًا مهمًّا فى إنشاء هيكل المكتبة.