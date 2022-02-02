إزالة توصيلات عشوائية من مسارات النهر الصناعي في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إزالة توصيلات عشوائية على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي في منطقة الشميخ ببني وليد، وفق منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ودوريات فرع الإدارة بالمنطقة الوسطى وجهاز الشرطة الزراعية قامت بجولة أمنية موسعة داخل منطقة الشميخ ببني وليد، وذلك لمتابعة الأعمال التي جرى إنجازها خلال الفترة الماضية من إزالة التوصيلات العشوائية وغير القانونية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي وإقفال لمجمعات المياه المخالفة.

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وأضاف أن الدوريات عثرت على توصيلات غير قانونية جرى توصيلها عبر مسارات النهر الصناعي في مخالفة للقانون، وعلى الفور باشرت الدوريات في إزالتها والتحقيق في هذه التوصيلات لضبط المخالفين وإحالتهم لمكتب النائب العام.

إحدى دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تزيل التوصيلات غير الشرعية من مسار النهر الصناعي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

إحدى دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تزيل التوصيلات غير الشرعية من مسار النهر الصناعي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

إحدى دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تزيل التوصيلات غير الشرعية من مسار النهر الصناعي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)