رغم الانتقادات.. الاتحاد الأوروبي يدعم خفر السواحل الليبي بنصف مليار يورو

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشفت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، توجيه دعم بقيمة نصف مليار يورو لخفر السواحل الليبي في ظرف ست سنوات، وذلك رغم انتقادات هيئات حقوقية دولية للتعاون بين الجانبين، معربة عن أملها في تسليم مزيد القوارب لخفر السواحل الليبي قبل الصيف المقبل.

وقالت رئيسة وحدة البرامج الإقليمية في المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية هنريك تراوتمان، اليوم الأربعاء، إن أوروبا ستسلم ثلاث سفن جديدة للبحث والإنقاذ وزورقي خفر السواحل مجددًا إلى ليبيا بدءًا من النصف الأول من العام 2022،

وسيزور مسؤولو حرس السواحل الليبي إيطاليا في نهاية الشهر لاختبار القوارب الجديدة قبل تسلمها وفق ما نقلت وسائل إعلام بلجيكية.

وأبلغت تراوتمان نوابًا في البرلمان الأوروبي، بأن قدرة ليبيا على منع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى أوروبا أو الغرق في البحر «لا تزال مرهقة» حتى لو تحسنت خلال العام الماضي بفضل دعم الاتحاد الأوروبي.

وفي العام 2021 تمكن أكثر من 68 ألف شخص من عبور البحر الأبيض المتوسط، ونزلوا بشكل رئيسي في إيطاليا وبدرجة أقل في مالطا مقارنة بنحو 36 ألف شخص في العام 2020.

- وثيقة أوروبية تكشف مخططا لاستخدام صندوق «سلام» جديد لمساعدة خفر السواحل الليبي

وغادر نصف هؤلاء تقريبًا من ليبيا على متن قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار في كثير من الأحيان.

إنقاذ أكثر من 31 ألف مهاجر ولاجئ

من ناحية أخرى قالت تراوتمان إن حرس السواحل الليبي «أنقذ» أكثر من 31 ألف مهاجر ولاجئ، دون الإشارة إلى مراكز الاحتجاز التعسفية التي نُقلوا إليها بعد إنزالهم، ولهذا السبب يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري مواصلة دعم ليبيا من خلال تقديم المعدات وزيادة قدرة خفر السواحل ومنطقة إدارة الحدود.

فيما قللت تراوتمان من شأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والانتهاكات بحق الأشخاص الذين أعيدوا إلى ليبيا.

وكشفت المسؤولة الأوروبية، إنفاق أوروبا في الفترة من 2014 إلى 2020، أكثر من 500 مليون يورو (565 مليون دولار) على برامج في ليبيا تتعلق بشكل أساسي بالهجرة وإدارة الحدود، معتبرة أن «ليبيا ليست دولة فقيرة، لذا فإن ما ينقصنا حاليًا هو القدرات والهياكل وليس بالضرورة المال».

وأضافت أن برامج الاتحاد الأوروبي الجديدة في ليبيا ستركز على تطوير وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون بمبلغ 20 مليون يورو سنويًّا يمكن زيادتها إلى 32 إلى 37 مليون يورو.

كما سلطت تراوتمان الضوء على الحاجة إلى الدفع من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة في ليبيا، وتنفيذ «التدابير البيئية» لمعالجة آثار تغير المناخ على الهجرة.

اتفاق مثير للجدل

وفي وقت سابق هذا الأسبوع دعت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء تعاونه مع السلطات الليبية بشأن الهجرة، لمناسبة مرور خمس سنوات على اتفاق مثير للجدل بين الطرفين، منددة بالشروط «المأساوية» لاحتجاز المهاجرين.

وتنصّ اتفاقية التعاون مع خفر السواحل الليبي على أن يتمّ في البحر المتوسط اعتراض مهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا في ظروف شديدة الخطورة وإعادتهم قسرًا إلى ليبيا.

وقالت المنظمة في بيان إنّه بموجب هذا الاتفاق أعيد أكثر من 82 ألف شخص إلى ليبيا، مشددّة على أنّه «من غير القانوني إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان.