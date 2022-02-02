تحديد نقطة اتصال لتبادل المعلومات بين النيابة العامة الليبية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى اجتماع النائب العام، المستشار الصديق الصور، مع مديرة معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، أنتونيا ماري، ومجموعة من العاملين بهيئة إدارة المعهد، إلى تحديد نقطة اتصال لتبادل المعلومات بين المعهد والنيابة العامة الليبية، والشروع في إعداد إطار عام يهدف إلى تدريب أعضاء النيابة العامة ورفع قدراتهم، بحسب بيان مكتب النائب العام اليوم الأربعاء.

وأوضح مكتب النائب العام أن لقاء المستشار الصديق الصور، وإدارة معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، تناول أولويات عمل المعهد، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وأشكال الاتجار غير المشروع وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتسييد القانون خلال المرحلة الانتقالية.

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كما استعرض اللقاء الذي عقد يوم الجمعة 28 يناير الماضي، آليات التدريب، وتعزيز المساعدة التقنية، وإجراء بحوث العدالة الجنائية بهدف تحليل الظواهر الإجرامية، ضمن المجالات التي يعمل عليها معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى الخطوات التي اتخذها مكتب النائب العام في ليبيا لغرض تعزيز نظم العدالة الجنائية الفاعلة وتعزيز فهم المشاكل المؤدية إلى الجريمة وتأهيل أعضاء النيابة العامة للقيام بواجباتهم الوظيفية على النحو الأمثل.

لقاء النائب العام المستشار الصديق الصور مع إدارة معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، الجمعة 28 يناير 2022. (مكتب النائب العام)

لقاء النائب العام المستشار الصديق الصور مع إدارة معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، الجمعة 28 يناير 2022. (مكتب النائب العام)