إطلاق مسح عشوائي لأطفال المنطقة الشرقية لقياس الوضع الوبائي لفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت غرفة الطوارئ المركزية بالمنطقة الشرقية، حملة مسح عشوائي بمدينة بنغازي لقياس الوضع الوبائي لـ«كورونا» بين الأطفال.

وشملت الحملة، الأطفال بين سن 5 و12 سنة، والتي ستستمر لمدة أسبوع واحد، وفق بيان لوزارة الصحة اليوم.

وبحسب البيان، تستهدف الحملة الأطفال المتردّدين على المستشفيات، سواء المتلقون أو غير المتلقين اللقاحات المضادة لكورونا.

- 4371 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

في وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 4371 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الثلاثاء، و134 حالة حرجة، كما تماثل للشفاء 1114 مصابًا، وتُوفي سبعة آخرون.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 438 ألفًا و303 حالات، منها 37 ألفًا و856 حالة نشطة، بينما تعافى 394 ألفًا و412 حالة، وسُجلت 6035 حالة وفاة بالمرض في البلاد.