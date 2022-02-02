عقيلة صالح يبحث مع السفير الجزائري تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، صباح اليوم الأربعاء، مع السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب بيان لمجلس النواب اليوم، قال السفير الجزائري، خلال اللقاء الذي عُقِد في مدينة القبة، إن موقف الجزائر ثابت في «دعم مجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد»، مشددًا على احترام بلاده لحق الشعب الليبي في اختيار من يمثله.

- عقيلة صالح للسفير الأوروبي: نريد رئيس حكومة لكل الليبيين

وفي وقت سابق من اليوم، أبدى رئيس مجلس النواب، خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل بمقر إقامته في القبة شرق ليبيا، تمسُّكه بتغيير رئيس الحكومة، ورفضة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية.

وقال عقيلة خلال اجتماعه مع السفير الأوروبي «إننا نريد رئيس حكومة لكل الليبيين»، مشيرًا إلى استمرار المشاورات مع المجلس الأعلى للدولة في عدد من المسارات وأهمها «مسار تعديل الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة».

المستشار عقيلة صالح مع السفير الجزائري, 2 فبراير 2022. (الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق)