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نورلاند: خيبة أمل لدى العديد من الليبيين الذين يريدون استعادة زخم العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 05:39 مساء
نورلاند: خيبة أمل لدى العديد من الليبيين الذين يريدون استعادة زخم العملية الانتخابية
نورلاند خلال لقاء مع رئيسة الاتحاد النسائي الليبي فتحية البخبخي، 2 فبراير 2022. (تويتر)
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 قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إنه «ناقش اليوم مع رئيسة الاتحاد النسائي الليبي فتحية البخبخي أهمية المشاركة السياسية الكاملة لجميع المواطنين الليبيين».

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تشاركنا الشعور بالإحباط وخيبة الأمل لدى العديد من الليبيين الذين يريدون استعادة زخم العملية الانتخابية كأفضل أمل للاستقرار والازدهار».

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ويوم السبت الماضي، حذر المبعوث الأميركي، من «تشتيت الانتباه عن العملية الانتخابية» جراء محاولة تشكيل حكومة جديدة، مردفًا أن الأمر قد ينتهي إلى خلق «حكومة موازية»، وذلك في في تصريحات إلى شبكة «سي إن إن».

وقال إن «نحو ثلاثة ملايين ليبي، الذين لديهم الحق في التصويت، أصيبوا بخيبة أمل لتأجيل الاستحقاق»، مضيفًا: «ينبغي على القادة الليبيين، الذين يُنظر إليهم على أنهم يماطلون في هذه العملية، إدراك أنهم يجب أن يحاسبوا من قبل الشعب على تأخير هذه العملية».

رئيسة الاتحاد النسائي الليبي فتحية البخبخي خلال لقاء مع نورلاند، 2 فبراير 2022. (تويتر)
رئيسة الاتحاد النسائي الليبي فتحية البخبخي خلال لقاء مع نورلاند، 2 فبراير 2022. (تويتر)
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