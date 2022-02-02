عقيلة صالح للسفير الأوروبي: نريد رئيس حكومة لكل الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل بمقر إقامته في القبة شرق ليبيا، تمسُّكه بتغيير رئيس الحكومة، ورفضة التدخلات الخارجيية في الشؤون الداخلية، بحسب تصريح للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق نشره موقع المجلس على الإنترنت.

وقال عقيلة خلال اجتماعه مع السفير الأوروبي «إننا نريد رئيس حكومة لكل الليبيين»، مشيرًا إلى استمرار المشاورات مع المجلس الأعلى للدولة في عدد من المسارات وأهمها «مسار تعديل الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة».

وجدد رئيس مجلس النواب للسفير الأوروبي، «رفضه الإملاءات الخارجية والتدخل الخارجي»، مؤكدًا الاستمرار في دعم العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات «كونها الحل الأمثل للأزمة الليبية عقب إزالة العوائق التي قدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

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وأضاف الناطق باسم مجلس النواب أن السفير الأوروبي أكد للمستشار عقيلة صالح خلال اللقاء الذي جرى خلاله بحث آخر المستجدات السياسية في البلاد، «على دعم الاتحاد الأوروبي لإرادة الشعب الليبي، كما أكد على دعم قرارات مجلس النواب».

وحدد مجلس النواب خلال جلسته أمس الثلاثاء، يوم الإثنين والثلاثاء المقبلين 7 و8 فبراير موعدًا للاستماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة، والتصويت على اختيار رئيس الحكومة الجديد.

لكن المجلس الأعلى للدولة، اعتبر من جانبه أن تغيير رئاسة الحكومة قبل إجراء التعديل الدستوري «مخالفة جذرية» لما اتفق عليه المجلسان، داعيا مجلس النواب إلى الالتزام بما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماعات رؤساء اللجان النوعية بالمجلس مع لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب.

لقاء المستشار عقيلة صالح مع السفير الأوروبي لدى ليبيا في القبة، الأربعاء 2 فبراير 2022. (مجلس النواب)