إيقاف الدراسة في بلدية سرت لمدة 10 أيام اعتبارا من السبت المقبل

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلنت بلدية سرت، اليوم الأربعاء، إيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية الواقعة بنطاق البلدية اعتبارًا من يوم السبت الموافق الخامس من شهر فبراير الجاري ولمدة عشرة أيام.

وقال كل من رئيس مركز العزل الصحي الدكتور عبدالله الأحول ورئيس مركز الفلترة بالبلدية الدكتور هيثم أبوغرسة إن إيقاف الدراسة جاء بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بين الطلاب والمعلمين بالمدارس.

وأوضحا أن هذه الإصابات جرى اكتشافها خلال عمليات المسح الأنفي التي قام بها فريق الرصد والتقصي بسرت خلال جولتهم بالمدارس على مدى ثلاثة أيام، والتي سُجلت خلالها إصابة أكثر من 250 حالة موجبة بين الطلاب والمعلمين في 8 مدارس ذات كثافة عالية.

وأفاد مراسل «بوابة الوسط» بأن اجتماعًا موسعًا عُقِد بعد ظهر اليوم برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي المكلف بمتابعة قطاع الصحة هنية أبوخريص مع مسؤولي قطاع الصحة ومركز العزل ومركز الفلترة ووكيل ديوان البلدية ومندوب عن هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح مراسل «بوابة الوسط» أن الاجتماع خُصِّص لتدارس الموقف حول تطورات الوضع الوبائي بالمدينة وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى قرابة 300 حالة موجبة ترددوا على مركز الفلترة بسرت، إضافة إلى عدم قدرة المؤسسات الصحية المعنية على استقبال الأعداد الكبيرة للحالات المصابة، مشيرًا إلى أن القدرة الاستيعابية لمركز العزل بسرت تقدر بـ30 سريرًا فقط والإمكانات الطبية ضعيفة، ولذلك قرر المجتمعون إيقاف الدراسة لمدة 10 أيام.