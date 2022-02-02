إحالة متهمين ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية إلى نيابة أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أحالت إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى شخصين متهمين ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية إلى النيابة العامة في أجدابيا.

ولفت آمر الدوريات في إدارة الدعم المنطقة الوسطى ملازم ثان صالح الصبحي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إلى الانتهاء من التحقيقات مع الشخصين المتهمين من العمالة الوافدة ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، فيما جرى إحالتهما إلى النيابة العامة بعد حجزهما لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق.

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وأكد الصبحي، أن إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى ستواصل عملية التفتيش على المجال التجارية والتأكد من صلاحية منتجاتها وإجراءاتها القانونية وتوقيع المخالفات في حق المخالفين للقوانين المعمول بها.

المضبوطات, (إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى)

المضبوطات, (إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى)