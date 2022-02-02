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تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 04:10 مساء
تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا في الجنوب
إحدى غرف مركز عزل بئر هويسة في الزاوية، 31 أغسطس 2021، (وزارة الصحة)
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أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد بالمنطقة الجنوبية، أمس الثلاثاء.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبره تلقى 45 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 35 منها، فيما تأكدت إصابة 10 حالات، بينها 7 نساء و3 رجال.

وبحسب البيان، توزعت الإصابات على كل من سبها بـ9 حالات، وحالة واحدة في أوباري.

فيما رصد المركز حالة شفاء واحدة من الفيروس أمس، بينما لم يسجل أي حالات وفاة.

- 4371 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 4371 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الثلاثاء، و134 حالة حرجة، كما تماثل للشفاء 1114 مصابًا، وتُوفي سبعة آخرون.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 438 ألفًا و303 حالات، منها 37 ألفًا و856 حالة نشطة، بينما تعافى 394 ألفًا و412 حالة، وسُجلت 6035 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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