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وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 03:46 مساء
وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»
من لقاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز ونائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري في بنغازي، 2 فبراير 2022. (فيسبوك)
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طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال لقائها بنائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري «بضرورة المُضي قدمًا في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تطبق وتراعي المعايير والممارسات الدولية، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي ليبيا في أمسّ الحاجة إليه».

وبحث الحبري ووليامز، حسب بيان صادر عن المصرف المركزي في بنغازي «خطة سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي». وأكد نائب المحافظ «أهمية إعادة توحيد المصرف المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشددًا على ضرورة اجتماع مجلس إدارة في أقرب وقت».

مشاكل المقاصة والسيولة في لقاء الحبري ووليامز
وتطرق الاجتماع إلى «مشاكل المقاصة وإدارة السيولة والإصلاحات الاقتصادية، والدين العام، ومشاكل المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، آملًا أن يكون هناك ضغط على جميع الأطراف لحلحلة هذه المشاكل، خصوصًا مع قرب شهر رمضان المبارك».

من جهتها، رحبت المسؤولة الأممية «بالخطوات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، لإطلاق عملية إعادة توحيد المصرف بشكل رسمي خلال الشهر الماضي».

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وفي السادس من ديسمبر الماضي، اتفق محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير والحبري على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف. وجاء إعلان الكبير والحبري عقب مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المالية الدولية «ديلويت» إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 2021.

ويوم الأحد، قال المصرف المركزي إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقوا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمكتبه. وأوضح «المركزي» في بيان صحفي مقتضب أن «اللقاء جاء للاطلاع على جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها، ومتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد»، ولم يوضح البيان تفاصيل أخرى عن اللقاء.

من لقاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز ونائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري في بنغازي، 2 فبراير 2022. (فيسبوك)
من لقاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز ونائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري في بنغازي، 2 فبراير 2022. (فيسبوك)
وليامز خلال لقاء مع نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري في بنغازي، 2 فبراير 2022. (فيسبوك)
وليامز خلال لقاء مع نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري في بنغازي، 2 فبراير 2022. (فيسبوك)
وليامز ونائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري في بنغازي، 2 فبراير 2022. (فيسبوك)
وليامز ونائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري في بنغازي، 2 فبراير 2022. (فيسبوك)
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