صالة برنيق الجديدة بمطار بنينا.. «التجارة والتنمية» يستنكر و«حكومتنا» تعتذر

القاهرة - بوابة الوسط

استنكر مصرف التجارة والتنمية «ما نشرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بأن (صالة ركاب رقم 1- صالة برنيق) بمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، هي أحد مشروعات الحكومة دون ذكر الجهة المنفذة أو المستثمر ونسب هذا الصرح العظيم لمشروعات الحكومة»، فيما اعتذرت منصة حكومتنا عن اللبس الذي حصل بشأن صورة الصالة التي نشرتها.

وقال «التجارة والتنمية» في بيان، اليوم الأربعاء، إن «تنفيذ مشروع الصالة مبرم بموجب عقد استثماري بين مصرف التجارة والتنمية والهيئة العامة للمواصلات والنقل بنظام (BOT)، جرى توقيعه مع الحكومة الليبية الموقتة العام 2019» . وتتسع صالة الركاب رقم (1) لـ2 مليون مسافر سنويًا وتشتمل على العديد من المرافق والمكاتب الخدمية والفعاليات بمواصفات ومعايير عالمية غير مسبوقة في المطارات الليبية وبتنفيذ عالي الجودة، وفق البيان.

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وطالب مصرف التجارة والتنمية «الجهة الحكومية المسؤولة عن نشر هذه الأكاذيب بالتأكد من صحة المعلومات ومصدرها قبل نشرها للشعب الليبي والاعتــذار لأصحاب العلاقة بهذا المشروع الاستراتيجي المهم لمدينة بنغازي خاصة ولليبيا عامة».

في المقابل، نشرت منصة «حكومتنا» تنويهًا، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يفيد بأن صورة صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا التي نُشرت على المنصة اليوم هي غير الصالة التي يجري إنشاؤها حاليًا بالمطار ضمن خطة عودة الحياة، وتعتذر عن اللبس الذي حصل بين المشروعين.