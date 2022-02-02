هيئة مكافحة الفساد تدعو المرشحين لرئاسة الحكومة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية

القاهرة - بوابة الوسط



طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المرشحين لرئاسة الحكومة إلى تعبئة إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.

ودعتهم للحضور إلى مقر الفرع في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، بدءًا من غدٍ الخميس، حسب القرار المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأمس الثلاثاء، بدأ مكتب مقرر مجلس النواب تسلُّم ملفات الترشح لرئاسة الوزراء؛ حيث يتولى فحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل تسلّمها؛ فيما تخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة ثم عرضها على المجلس.

كما أعلن المجلس تخصيص جلسة الإثنين المقبلة للاستماع إلى برامج المرشحين، فيما سيختار النواب، رئيس الوزراء الجديد في جلسة اليوم التالي، الموافق الثامن من فبراير الجاري.